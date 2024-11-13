Над Киевом поднимается густой чёрный дым после ракетных ударов по объектам в черте города Выпущенные российскими ракетоносцами Ту-95МС средства поражения «накрывают» объекты в Киеве.
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Над Киевом поднимается густой чёрный дым после ракетных ударов по объектам в черте города Выпущенные российскими ракетоносцами Ту-95МС средства поражения «накрывают» объекты в Киеве.
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