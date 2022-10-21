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В Индонезии заявили, что готовы организовать встречу Путина и Байдена

В Индонезии заявили, что готовы организовать встречу Путина и Байдена

REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo Если президент России Владимир Путин решит лично принять участие в саммите G20, то Индонезия готова организовать встречу с главой США Джо Байденом, заявил индонезийский посол в РФ Хосе Антонио Морато Таварес.

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