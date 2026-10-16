В самарском аэропорту Курумоч 16 октября к 16:00 отменили пять рейсов в Москву и из нее, еще 27 задержали, включая направления в Санкт-Петербург, Анталью и Шарм-эль-Шейх.
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