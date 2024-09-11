Развал фронта на Покровском направлении не следствие, а причина переброски лучших бригад укровермахта в Суджу Населенный пункт Новогродовка освобожден подразделениями группировки войск «Центр», которая за прошедшие сутки отправила к Бандере или в лекарни до 560 укровояк, сообщило Минобороны РФ.