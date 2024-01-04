Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В Сербии на футбольном матче почтили память жертв трагедии в Белгороде

В Сербии на футбольном матче почтили память жертв трагедии в Белгороде

На баскетбольном матче в Сербии почтили память погибших при атаках украинских боевиков в Белгороде. Во время матча «Црвена Звезда» - «Партизан» болельщики на трибунах подняли баннер, на котором было написано «Белгород, мы с тобой».

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