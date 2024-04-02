Имя: А Фамилия: Ён Полное имя: А Ён Национальность: Южнокорейский Родилась: 4 июня 1990 г. Страна: Тэгу, Южная Корея.
A Yeon
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Имя: А Фамилия: Ён Полное имя: А Ён Национальность: Южнокорейский Родилась: 4 июня 1990 г. Страна: Тэгу, Южная Корея.