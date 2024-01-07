Рублев стал победителем турнира в Гонконге

Андрей Рублев обыграл Эмиля Руусувуори и стал победителем турнира в Гонконге. В Гонконге завершился матч хардового турнира категории ATP-250 в мужском одиночном разряде, в котором Андрей Рублев встречался с Эмилем Руусувуори.
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