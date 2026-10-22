Число владельцев собак в России растёт, и вместе с ним растёт спрос на профессиональный уход. Однако за красивыми фотографиями подстриженных питомцев в соцсетях скрывается проблема, о которой мало кто задумывается: первый визит к грумеру может стать для щенка травмирующим опытом, последствия которого будут преследовать собаку годами.