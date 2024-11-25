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Сергачев сделал передачу в матче с «Торонто». У защитника 5+9 в 21 игре

Защитник «Юты» набрал 14-е (5+9) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 21 игру. Сегодня за 24:10 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (2:30 – в большинстве, 5:55 – в меньшинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

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