Сергачев сделал передачу в матче с «Торонто». У защитника 5+9 в 21 игре

Защитник «Юты» набрал 14-е (5+9) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 21 игру. Сегодня за 24:10 – лучший показатель среди полевых игроков «Юты» (2:30 – в большинстве, 5:55 – в меньшинстве) – у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «0».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев: Овечкин мог бы стать политиком – он пользуется колоссальной популярностью у россиян. Хочется, чтобы великий спортсмен передал любовь к родине»
- Гран-при России. «Невский лед». Акатьева, Муравьева, Горбачева, Яметова, Важнова выйдут на лед с короткими программами
- «Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
Свежие комментарии