Исполнительный директор « Мерседеса » Тото Вольфф по итогам 1-й практики перед Гран-при США отметил, что команда пока не смогла найти способ оптимизировать работу последней версии болида.
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