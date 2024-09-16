В Хабаровском крае сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 7,8 кг наркотических средств растительного происхождения

В рамках оперативно-профилактических мероприятий оперуполномоченные группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Комсомольскому району выявили пять фактов незаконного хранения наркотических средств.
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