Утренний Доширак, карман в зоне бикини и другие причудливые образы Ирины Шейк

Эта красотка умеет быть разной. Ирина Шейк не устает поражать поклонников разнообразием образов. Супермодель с легкостью перевоплощается, да так, что невозможно поверить в то, что это один и тот же человек.
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