Италия оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки

Руководство Италии дало оценку усилиям Турции по возобновлению зерновой сделки. Премьер-министр страны Дорджа Мелони во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом высоко оценила усилия Анкары по дипломатическому посредничеству, отметив возобновление черноморской зерновой инициативы.
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