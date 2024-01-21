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Италия оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки

Италия оценила усилия Турции по возобновлению зерновой сделки

Руководство Италии дало оценку усилиям Турции по возобновлению зерновой сделки. Премьер-министр страны Дорджа Мелони во время переговоров с  президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом высоко оценила усилия Анкары по дипломатическому посредничеству, отметив возобновление черноморской зерновой инициативы.

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