От чего скончался отец Елены Яковлевой, тело которого она срочно хочет вывезти через гуманитарный коридор?!

Елена Яковлева обратилась к публике и сделала печальное заявление о своем отце: мужчина скончался. На момент смерти он находился на территории Украины и теперь его звездная дочь пытается что-то предпринять, чтобы иметь возможность вывезти тело ушедшего папы из страны и спокойно провести прощальную церемонию.