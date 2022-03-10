Popcaketv

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От чего скончался отец Елены Яковлевой, тело которого она срочно хочет вывезти через гуманитарный коридор?!

От чего скончался отец Елены Яковлевой, тело которого она срочно хочет вывезти через гуманитарный коридор?!

Елена Яковлева обратилась к публике и сделала печальное заявление о своем отце: мужчина скончался. На момент смерти он находился на территории Украины и теперь его звездная дочь пытается что-то предпринять, чтобы иметь возможность вывезти тело ушедшего папы из страны и спокойно провести прощальную церемонию.

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