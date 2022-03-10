От чего скончался отец Елены Яковлевой, тело которого она срочно хочет вывезти через гуманитарный коридор?!

Елена Яковлева обратилась к публике и сделала печальное заявление о своем отце: мужчина скончался. На момент смерти он находился на территории Украины и теперь его звездная дочь пытается что-то предпринять, чтобы иметь возможность вывезти тело ушедшего папы из страны и спокойно провести прощальную церемонию.
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