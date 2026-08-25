Zero Hedge
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Zero Hedge

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Society Collapse 2040: The Year The World Stops Working And Starts Dying

Society Collapse 2040: The Year The World Stops Working And Starts Dying

Society Collapse 2040: The Year The World Stops Working And Starts Dying Authored by Milan Adams via Preppgroup, The Mathematical Warning That Refused to Fade Fifty-four years ago, a team of researchers at MIT fed population data, resource consumption curves, and pollution metrics into a mainframe computer the size of a shipping container.

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