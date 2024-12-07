Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Руку не дам»: боец Араб рассказал, как восстановился после попадания из танка

«Руку не дам»: боец Араб рассказал, как восстановился после попадания из танка

Командир Георгиевской бригады Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили с позывным Араб в эфире программы «Мужики» рассказал о том, как ему удалось полностью восстановиться после того, как в его автомобиль выстрелил танк ВСУ.

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