Вам не понравился мой ответ?

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Смешное.Сбежавший в Лондон Чичваркин поясняет за санкции и за "чувство вины россиян".Санкции работают.

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