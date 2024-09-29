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Царьград

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Норвегия решила отделиться от России суперзабором. По примеру Украины

Норвегия решила отделиться от России суперзабором. По примеру Украины

Норвегия планирует построить забор на границе с Россией в рамках "укрепления безопасности", сообщает NRK.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
И слава богу! Пусть за свой счёт ставят этот забор! Мы только рады будем!)
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19 час.

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