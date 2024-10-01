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Царская похлебка — 6 сытных домашних рецептов

Царская похлебка — 6 сытных домашних рецептов

Несмотря на свое название, «царская» похлебка готовится из самых доступных продуктов. Густой, наваристый суп с мясом, овощами, пшеном, грибами или пельменями особенно хорош в холодные дни, он прекрасно утолит голод и придаст сил.

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Комментарии
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Михаил Васильев
700 г свинины и 8 картошек на 2 литра воды?
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12 час.
ИВ
Ирина Виноградова
так Царская же..))
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10 час.

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