Глава РЭЦ Никишина: Сахалин начнет поставлять в Китай лечебную грязь

Китайская компания заключила первый экспортный контракт на поставку лечебной грязи с Сахалина. Об этом рассказала в интервью РИА Новости глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
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