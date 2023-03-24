В Новосибирске сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию и пресекли сбыт около 7 кг α-PVP

В Новосибирске сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий при поддержке полицейского спецподразделения задержали на одной из улиц в Кировском районе двоих местных жителей в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.
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