В Новосибирске сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию и пресекли сбыт около 7 кг α-PVP

В Новосибирске сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий при поддержке полицейского спецподразделения задержали на одной из улиц в Кировском районе двоих местных жителей в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.