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Полезные советы

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От миндального сыпь, от кокосового — ожирение: чем опасно растительное молоко

От миндального сыпь, от кокосового — ожирение: чем опасно растительное молоко

Растительные аналоги молока давно перестали быть экзотикой. В любом магазине, даже самом небольшом, можно найти хотя бы пару вариантов растительного молока, которое продается наравне с традиционным продуктом от коровы.

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