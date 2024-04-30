Растительные аналоги молока давно перестали быть экзотикой. В любом магазине, даже самом небольшом, можно найти хотя бы пару вариантов растительного молока, которое продается наравне с традиционным продуктом от коровы.
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