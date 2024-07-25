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Царьград

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В Асбесте местные власти заплатят 20 тысяч рублей девочке, которую искусала собака

В Асбесте местные власти заплатят 20 тысяч рублей девочке, которую искусала собака

Суд установил: в муниципалитете необходимых мер безопасности вовремя не принялиВ городе Асбесте Свердловской области местная администрация заплатит 20 тысяч рублей в качестве моральной компенсации 14-летней девочке, которую укусила бездомная дворняга.

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