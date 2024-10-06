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Минобороны РФ: российские военные ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы

Минобороны РФ: российские военные ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы

Российские военные ударили по базе горючего ВСУ в районе Одессы. Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, также удары пришлись по инфраструктуре аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области и пунктам управления беспилотниками, скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.

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