Военные пенсии в России увеличатся на 4,5%

В этом году военные пенсии будут повышены на 4,5%. Об этом сообщила член комитета Государственной думы РФ по труду Светлана Бессараб,Кроме того, Светлана Бессараб отметила, что в 2023 году военные пенсии также были повышены с 1 октября.
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