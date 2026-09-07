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Контрафронт

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Эквадор: четыре человека были убиты и еще один ранен в развлекательном центре в районе...

Эквадор: четыре человека были убиты и еще один ранен в развлекательном центре в районе Анибал-Сан-Андрес кантона Монтекристи, провинция Манаби, ранним вечером 6 сентября в результате инцидента со стрельбой;.

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