В Татарстане к вопросам повышения безопасности на дорогах хотят привлечь блогеров

В Татарстане хотят привлечь блогеров к вопросу повышения безопасности дорожного движения. 6 марта 2025 года в Татарстане состоялось заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
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