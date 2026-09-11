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Регион 29

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«Регион 29» стал лидером по просмотрам среди региональных телеканалов в ВК

«Регион 29» стал лидером по просмотрам среди региональных телеканалов в ВК

«Регион 29» занял первое место сразу в двух категориях августовского рейтинга региональных телеканалов во «ВКонтакте», подготовленного агентством New Media.

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