Ландо Норрис высказался о запрете хитрого устройства Red Bull

Ландо Норрис высказался о запрете хитрого устройства Red BullMcLarenГонщик McLaren Ландо Норрис на пресс-конференции в Остине прокомментировал ситуацию вокруг команды Red Bull Racing, которая оказалась заподозрена в использовании нелегальной системы.