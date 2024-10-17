Ландо Норрис высказался о запрете хитрого устройства Red Bull

Ландо Норрис высказался о запрете хитрого устройства Red BullMcLarenГонщик McLaren Ландо Норрис на пресс-конференции в Остине прокомментировал ситуацию вокруг команды Red Bull Racing, которая оказалась заподозрена в использовании нелегальной системы.
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