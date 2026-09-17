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Царьград

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Bloomberg: Германия подготовила больницы к масштабной войне

Bloomberg: Германия подготовила больницы к масштабной войне

В Германии медицинские учреждения готовят к возможной масштабной войне. В Ульме действует подземный комплекс на 2 тысячи пациентов.

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