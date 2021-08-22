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В США заявили, что России выгодно изменение климата

В США заявили, что России выгодно изменение климата

Военные эксперты уверены, что Белому дому следует подготовиться к противостоянию Вашингтона и Москвы в Арктике, так как глобальное потепление "оказывает услугу" России, географически расположенной в непосредственной близости от этого региона.

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