Зеленский пригрозил союзникам ядерным оружием: главное за сутки

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Владимир Зеленский пригрозил созданием ядерного оружия на Украине, МИД Франции заявил о подготовке к гонке вооружений с Россией, ЕС приостановил процесс вхождения Грузии в союз, в четырех украинских областях прогремели взрывы.