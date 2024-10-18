Зеленский пригрозил союзникам ядерным оружием: главное за сутки

МОСКВА, 18 октября, ФедералПресс. Владимир Зеленский пригрозил созданием ядерного оружия на Украине, МИД Франции заявил о подготовке к гонке вооружений с Россией, ЕС приостановил процесс вхождения Грузии в союз, в четырех украинских областях прогремели взрывы.
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