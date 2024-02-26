Bloomberg: соперник Трампа Хейли осталась без финансирования после праймериз

Бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, которая является одним из кандидатов на выдвижение на президентских выборах от Республиканской партии, лишилась финансовой поддержки со стороны организации "Американцы за процветание".
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