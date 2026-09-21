Хавбек «Урала» Скоропупов: «Я мечтаю выйти на матч ЛЧ, если это будет с моей командой – вообще фантастика»

Полузащитник «Урала» Илья Скоропупов рассказал, что мечтает сыграть за команду в Лиге чемпионов. «Я мечтаю выйти на матч Лиги чемпионов, и если это будет с « Уралом » – командой из моего родного города, с которым связано огромное количество событий, – то это будет вообще фантастика», – сказал 24-летний Скоропупов.