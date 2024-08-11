Сивков: Кремль не отдаёт приказ на быстрый разгром ВСУ, чтобы не спровоцировать НАТО

Н

НС

глупость. А точнее - бред сивой кобылы. Напротив: Немцы внимательно смотрели, как мы зимой 1940г. барахтаемся с Финнами ,несём большие потери. И сделали вывод: "СССР - колосс на глиняных ногах". Вполне возможно что более быстрый и успешный исход Финской войны удержал бы Гитлера, как побоялись Японцы соваться, получив как следует на Халкин-Голе. Вот и тут прямая параллель - скорейший разгром скакуасовской банды остудит многие горячие головы, а промедление - опасно.