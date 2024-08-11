Россия способна разгромить ВСУ одной стремительной операцией, однако это спровоцирует ввод войск НАТО на территорию Украины.
Сивков: Кремль не отдаёт приказ на быстрый разгром ВСУ, чтобы не спровоцировать НАТО
Комментарии
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Н
НС
глупость. А точнее - бред сивой кобылы. Напротив: Немцы внимательно смотрели, как мы зимой 1940г. барахтаемся с Финнами ,несём большие потери. И сделали вывод: "СССР - колосс на глиняных ногах". Вполне возможно что более быстрый и успешный исход Финской войны удержал бы Гитлера, как побоялись Японцы соваться, получив как следует на Халкин-Голе. Вот и тут прямая параллель - скорейший разгром скакуасовской банды остудит многие горячие головы, а промедление - опасно.
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17 час.
Nikolay Kuchkov
Шойгу ещё продолжает комановать!?поэтому и тактика такая-как бы чего не вышло,такая нерешительность только гробит наших парней...
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17 час.
Алекс Сэм
Бред, то же самое что отрезать от живой руки помаленечку. Притом без наркоза. Если могли бы взять Хохляндию сразу и удержать взятое-взяли бы.
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9 час.
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