Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 393 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Сивков: Кремль не отдаёт приказ на быстрый разгром ВСУ, чтобы не спровоцировать НАТО

Сивков: Кремль не отдаёт приказ на быстрый разгром ВСУ, чтобы не спровоцировать НАТО

Россия способна разгромить ВСУ одной стремительной операцией, однако это спровоцирует ввод войск НАТО на территорию Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
НС
глупость. А точнее - бред сивой кобылы. Напротив:  Немцы внимательно смотрели, как мы зимой 1940г. барахтаемся с Финнами ,несём большие потери. И сделали вывод: &quot;СССР - колосс на глиняных ногах&quot;.  Вполне возможно что более быстрый и успешный исход Финской войны удержал бы Гитлера, как побоялись Японцы соваться, получив как следует на Халкин-Голе.  Вот и тут прямая параллель - скорейший разгром скакуасовской банды остудит многие горячие головы, а промедление - опасно.
Ответить
17 час.
Nikolay Kuchkov
Шойгу ещё продолжает комановать!?поэтому и тактика такая-как бы чего не вышло,такая нерешительность только гробит наших парней...
Ответить
17 час.
Алекс Сэм
Бред, то же самое что отрезать от живой руки помаленечку. Притом без наркоза. Если могли бы взять Хохляндию сразу и удержать взятое-взяли бы.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх