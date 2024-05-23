❗️Полиция установила всех участников массовой драки в Симферополе Ими оказались жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний, сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков.
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❗️Полиция установила всех участников массовой драки в Симферополе Ими оказались жители Симферополя, один из которых несовершеннолетний, сообщил советник Главы Крыма Олег Крючков.