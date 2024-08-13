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Царьград

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Зеленскому ищут замену: СВР раскрыла, кого Вашингтон может поставить на его место - источник

Зеленскому ищут замену: СВР раскрыла, кого Вашингтон может поставить на его место - источник

СВР России сообщила, что Зеленскому ищут замену. Раскрыта и личность того, кого Вашингтон может поставить на его место, сообщил источник.

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