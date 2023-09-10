Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче Украинцы понимают, что "угроза для них исходит не от действий РФ, а от преступной политики Зеленского", заявил постпред при ООН Дарья ЧИПУРНАЯ Василий Небензя сообщил, что другие регионы Украины стали присматриваться к опыту Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS Все больше украинцев понимают, что угроза для них исходит не от России, а от действий киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.