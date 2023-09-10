Закон и Порядок

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Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче

Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче

Небензя заявил, что несколько регионов Украины хотят присоединиться к РФ. Небензя указал на схожесть фальсификаций в провокациях в Константиновке и Буче Украинцы понимают, что "угроза для них исходит не от действий РФ, а от преступной политики Зеленского", заявил постпред при ООН Дарья ЧИПУРНАЯ   Василий Небензя сообщил, что другие регионы Украины стали присматриваться к опыту Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS Все больше украинцев понимают, что угроза для них исходит не от России, а от действий киевского режима во главе с Владимиром Зеленским.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Определённые регионы хотят в Россию, но они не мене токсичны за 30 лет прибывания по &quot;опёкой&quot; фашизма и бандеровщины, что стали не менее токсичны, чем европейские кабаны. Партия Регионов не стала бороться за Украину, а присоединилась к бандеровцам, за редким исключением.
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14 час.
иван петров
нУ ПОПРОБУЙТЕ НЕ ПРИСОЕДЕНИЬСЯ В КОНЦЕ 90-Х К БАНДЕРОВЦАМ.!!Там такая Цапковщина и вседозволенность процветала.что гебельс обзавидолвался-бы!!98 процентов украинцев сразу не хотели от СССР отделяться.И 2 прцента которых еще выпустил из тюрем Хрущев.лелеяли надежду вернуть в страну Грициановские законы и детей ростили в таких-же условиях ненависти к ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ образу жизни.Украина.это чистая(Свадьба в Малиновке)ам все правда.поэтому и фильм у них запретили.А Гоголь.наш Николай.сколько правды рассказал....а мы все думали ...сказочки!!!
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14 час.
Владимир Алтайцев
Неужто кому-то в России жаль Европу?  Возможно, и есть  немного  таких лакеев Запада. Но  не они  определяют отношение  граждан РФ к Западу.
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10 час.

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