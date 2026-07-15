Житель Сургута изменил фамилию, чтобы избежать выплаты кредита

В Сургуте мужчина попытался уйти от выплат по кредиту, изменив свои персональные данные. Необычный случай стал известен после того, как кредитная организация запросила смену ответчика в судебном процессе.
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