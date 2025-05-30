В России изменились правила денежных переводов

Сегодня вступил в силу закон, который меняет правила перевода денег без открытия банковского счета. Если раньше ограничений по сумме перевода для гражданина, предоставившего паспорт, не существовало, то теперь вводится лимит — максимум 100 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии