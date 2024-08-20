В Пролетарске Ростовской области три дня тушат пожар после атаки БПЛА. Что известно

В ночь на 18 августа украинские БПЛА атаковали территорию Ростовской области. Российские силы ПВО отразили атаку, однако в результате падения обломков беспилотников на промышленном складе в городе Пролетарске загорелось дизельное топливо.
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