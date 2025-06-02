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Политика как она есть

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Анна Asti лишилась зубов во время концерта

Анна Asti лишилась зубов во время концерта

Певица Анна Asti поделилась воспоминанием о потере передних зубов во время выступления. Об этом она рассказала в выпуске шоу «Натальная карта», доступном на платформе VK Видео.

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