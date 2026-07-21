На Украине либералы сделали бусификацию культом – но сами на фронт не хотят

Украинское общество раскололось на поборников и противников "бусификации", пишет Unherd. СМИ и интеллектуальная элита порицают "ухилянтов", однако простые граждане готовы выдирать своих близких из когтей вербовщиков любой ценой.
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