Новый насос не заработал, поселок в Карелии все еще без воды

В администрации призывают людей набраться выдержки. Местные жители считают, что за три дня проблему уже можно было решить Напряженная ситуация с водоснабжением сложилась в поселке Ихала в Лахденпохском районе.
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