«Рома» и Карсдорп расторгли контракт. Защитник играл за клуб с 2017-го

Римский клуб объявил о расторжении контракта с 29-летним защитником по обоюдному согласию сторон. Нидерландец выступал за команду с 2017 года и стал победителем Лиги конференций в ее составе.
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