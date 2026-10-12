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Какой фильм закончился бы счастливо на пятой минуте, если бы герои вели себя разумно

Какой фильм закончился бы счастливо на пятой минуте, если бы герои вели себя разумно

В ответе на этот вопрос мы собрали самые интересные ответы со всего интернета, и кое-что добавили от себя.

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