«Мобилизации не будет!»: Зачем Медведев решил лично ответить ЦИПСО

Александр Перенджиев — «На самом деле мобилизация уже давно идет, но — добровольная» Евгений Берсенев Фото: Elena Mayorova / Global Look Press В настоящее время необходимость о проведении новой мобилизации в России отсутствует, уверенно заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту.
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