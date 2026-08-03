БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Мобилизации не будет!»: Зачем Медведев решил лично ответить ЦИПСО

«Мобилизации не будет!»: Зачем Медведев решил лично ответить ЦИПСО

Александр Перенджиев — «На самом деле мобилизация уже давно идет, но — добровольная» Евгений Берсенев Фото: Elena Mayorova / Global Look Press В настоящее время необходимость о проведении новой мобилизации в России отсутствует, уверенно заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту.

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