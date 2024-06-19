Курс юаня резко упал - снижение может продолжиться

Вчера курс юаня вновь резко упал, "рывком" уйдя в середину нашего целевого диапазона 11-12 руб. Ярко выраженная тенденция укрепления рубля к китайской валюте на Московской бирже обусловлена сохраняющимся навесом предложения со стороны экспортеров, реализующих валютную выручку в том числе в рамках подготовки к налоговым выплатам 28 июня, и Банка России.