Политика как он...
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Политика как она есть

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Байден может заставить страны ЕС разрешить Киеву удары по России

Байден может заставить страны ЕС разрешить Киеву удары по России

Президент США Джо Байден на саммите G20 в Рио-де-Жанейро может заставить европейские страны разрешить Украине удары дальнобойным оружием по России.

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