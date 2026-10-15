- Общее количество происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и число пострадавших в них за девять месяцев 2026 года выросли на треть; - Маск заявил, что Starlink не предназначен для наступательных операций; - Минздрав утвердит порядок медосвидетельствования для усыновителей и опекунов; - В Минздраве рассказали о применяемых при вакцинации от гриппа препаратах; - В Баку с возмущением восприняли резкую критику Азербайджана, прозвучавшую в Турции в связи с принятием новых правил ношения школьной формы, исключающих ношение хиджаба.
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