- Общее количество происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) и число пострадавших в них за девять месяцев 2026 года выросли на треть; - Маск заявил, что Starlink не предназначен для наступательных операций; - Минздрав утвердит порядок медосвидетельствования для усыновителей и опекунов; - В Минздраве рассказали о применяемых при вакцинации от гриппа препаратах; - В Баку с возмущением восприняли резкую критику Азербайджана, прозвучавшую в Турции в связи с принятием новых правил ношения школьной формы, исключающих ношение хиджаба.